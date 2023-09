Leerlingen van basisschool Uiterwaard uit Dilsen-Stokkem vliegen het nieuwe schooljaar in

De leerlingen werden door E.H. pastoor Emmanuel ontvangen in de parochiekerk van Stokkem. "Vandaag is het een fijne dag. We spreiden onze vleugels en hebben veel energie. Met frisse moed beginnen we er weer aan. Iedereen stapt mee aan boord. Niemand blijft aan de kant staan. Jullie gaan allemaal een mooie vlieger maken. Deze vliegers staan symbool voor een fijn schooljaar. Iedereen heeft zijn vliegticket al klaar. Ik zou zeggen opstijgen maar", zo sprak de pastoor.