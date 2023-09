Nina Derwael brengt eigen kledingcollectie uit bij Veritas: “Ik leef in mijn sportkleren”

Van een sleutelhanger, sporttas, toiletzak, sleutelhanger, muts of pet tot een jasje, trui, leggings en topjes: een echte Nina Derwael-fan komt wel een poosje toe met de ‘Believe’-collectie van de Olympisch kampioene. Daarvoor tel je tussen de 7,99 euro en 49,99 euro neer. Enkele weken geleden was Nina al ambassadeur van een collectie compressiekousen bij Veritas: “Ze contacteerden mij toen om mijn schouders onder de ‘Love your Legs’-campagne te zetten, om de gezondheid van benen te promoten”, vertelt Nina. “Daarna zijn we beginnen praten over een eigen collectie. Voor mij was dat supertof, want ik had nog nooit van dichtbij aan zoiets meegewerkt.” Maar dat Nina goed weet wat ze wil, is geen geheim: “Samen met het creatieve team zijn we rond tafel gegaan en hebben we gekeken wat voor stuks ik graag wou maken, welke stoffen we daarvoor wilden gebruiken, welk kleurenpalet, enzovoort. Ik was in elke stap van het proces betrokken en heb mijn stempel op elk stuk kunnen drukken. In de sporttas moesten bijvoorbeeld genoeg vakjes zitten, en ik wilde er een apart tasje bij, want ik moet mijn toiletgerief overal mee naartoe kunnen nemen. En ik ben bewust gegaan voor funky en flashy kleuren: ikzelf vind dat ik een spontaan en open persoon ben, dat heb ik proberen te reflecteren in de kleuren.”

Sporttas, 49,99 euro, pet 17,99 euro. — © Veritas

Believe

Nog een speciale Nina-touch: haar eigen naamlogo, en de titel van de collectie, ‘Believe’. “In die jarenlange training ben ik altijd in mezelf blijven geloven en dat heeft mij enorm geholpen in het bereiken van mijn doelen. Het is dus een boodschap die ik aan jong én oud wil meegeven, of het nu gaat over sport of over iets anders.”

De volledige collectie omvat twintig stuks, voor tieners en volwassen vrouwen. Geen jurkjes echter, maar sportieve kleding die je zowel in de sportzaal als daarbuiten kan dragen: athleisure, zoals dat in modetermen heet. “Ik leef dan ook in sportkleren”, geeft Nina toe. “Als ik na de training ergens naartoe moet, heb ik niet altijd de tijd of zin om mij nog om te kleden. Het leuke aan deze collectie is dat ik ze na een training perfect kan aanhouden als ik nadien de stad wil intrekken.”

Jasje 49,99 euro, legging 24,99 euro. — © Veritas

Shoppen

Haar gevoel voor stijl heeft ze mogelijk van haar mama geërfd: “Als kind ging ik vroeger bijna wekelijks shoppen met mama. Niet om altijd veel te kopen, maar omdat ik dat echt leuk vond. En nog steeds, liefst in het echt. In drukkere tijden shop ik wel eens online, maar er gaat niks boven winkel in, winkel uit. Jammer dus dat ik mijn hele collectie al heb, anders had ik nog eens een goeie reden voor een uitstapje.” Of ze daar allemaal nog wel tijd voor heeft, met het WK in Antwerpen eind september in het vooruitzicht? “We zijn uiteraard al langer bezig met de collectie bij Veritas. Daarover nadenken en mee bezig zijn was toen een hele fijne afwisseling tussen de trainingen. Maar in een hele drukke periode zoals nu, in de weken net voor een WK, zou dat wat veel geweest zijn.”

De collectie is er voor jonge tieners van maat 140 tot 158 en volwassen vrouwen, vanaf 9 september via Veritas.be of in de Veritas-winkels.