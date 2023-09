Ondernemers netwerken tijdens barbecue aan de Plas in Houthalen

Met dit mooie weer was de locatie van de Plas in Houthalen-Helchteren het ideale decor voor dit event. Een 40-tal ondernemers uit de gemeente konden lekker genieten van een leuk netwerk, fijne live muziek en natuurlijk een smakelijke barbecue. "Met ons nieuw bestuur willen we de ondernemers ook graag samenbrengen via leuke netwerkformules en blikken dan ook terug op onze geslaagde barbecue", aldus Jill Marx, voorzitter van UNIZO Houthalen-Helchteren.