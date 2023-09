Rommel- en ambachtenmarkt in Reppel is groot succes

De organisatie van dit mooi initiatief was in handen van 'Reppel - dorp met toekomst'. Zij deden dit in samenwerking met het vroegere bestuur van Racing Reppel. Alle ingrediënten, zoals mooi weer, vele deelnemers en een goede organisatie waren aanwezig om van de eerste rommel- en ambachtsmarkt een succes te maken. Om 8 uur 's morgens waren al veel standhouders in de weer om hun waren mooi uit te stallen. Veel tijd hadden ze hier niet voor want de eerste kopers/kijkers waren ook reeds paraat. Een gezellige drukte vanaf het ochtendgloren en dat is alleen maar toegenomen in de loop van de dag.Het aanbod van artikelen, gaande van speelgoed, vintage, huisgerief, kleding, decoratie enzomeer, was dan ook enorm groot. Om nog maar te zwijgen over de verschillende producten van lokale ambachten en hobbyisten. Landbouwproducten, keramiek, juwelen, postkaarten, houtgravures en nog zoveel, je kon het allemaal bewonderen in het centrum van Reppel. Van een hapje en een drankje kon je tussendoor ook genieten. Natuurlijk zaten de terrasjes goed vol. Voor het volksvermaak zorgde het plaatselijke muziekkorps 'Boggetse kook'. Kinderen konden er genieten van het springkasteel en facepainting. Voor een suikerspin, popcorn of een wafel konden ze terecht bij de stand van de KSA.