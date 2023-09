Spectaculaire opendeurdag voor 75 jaar Brandweer Landen

De opendeurdag werd een echte familiedag waarbij het takenpakket van de brandweer onder de aandacht werd gebracht met spectaculaire demonstraties. Daarnaast kon men genieten van allerlei informatieve standen zoals hulpposten, politie, Civiele Bescherming, een duikersteam, pakwerk met honden of even teruggaan in de tijd met een aantal oldtimers. De allerkleinsten kregen een diploma na het afleggen van een zwaar hindernissenparcours. Bij hun 75-jarig bestaan bracht de Vriendenkring van de Brandweer Landen een blond stevig bier op de markt. 'Fond' is vanaf nu ook verkrijgbaar in een aantal horecazaken in Landen of via de website van de Vriendenkring. Een gedeelte van de opbrengst hiervan schenken zij aan De Warmste Week.