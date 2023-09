ROYALS. Het Verenigd Koninkrijk staat stil bij het overlijden van de Queen en koninklijke gezinsuitbreiding aan het eigen hof

Terwijl bij de ene monarchie afscheid wordt genomen, wordt bij de andere nieuw leven verwelkomd. Kijk mee wat er afgelopen week speelde in koninklijke middens.

In het Verenigd Koninkrijk herdacht koning Charles op 8 september koningin Elizabeth II, exact een jaar na haar dood. De vorst sprak daarvoor een audioboodschap in, die vergezeld werd van een portret van het overleden staatshoofd.

Prins William en prinses Kate kiezen in hun herdenkingspost dan weer voor een erg herkenbaar beeld van een oudere Queen, in gekleurd mantelpakje met bijpassend hoofddeksel.

Ook Sarah Ferguson brengt hulde aan de overleden koningin met beeldmateriaal van een jonge Elizabeth, haar “second mother”, die ze altijd zal missen.

Koninklijk babynieuws aan ’s lands eigen hof. Prins Amedeo en prinses Elisabetta delen een foto van hun dochter Alix, die geboren werd op zaterdag 2 september in de hoofdstad.

Het koninklijk Instagram-account van Monaco deelt beelden van het bezoek van prins Albert II en zijn vrouw Charlène. En het zijn net beelden van dat bezoek die de geruchtenmolen nog wat aandraaien, want het koppel zou stijf van de spanning gestaan hebben. To be continued, ongetwijfeld.

De Griekse prinses Maria Olympia is goedgeluimd. Niets dan liefde van deze royal voor New York.