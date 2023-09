Robbe Ghys stapt uit de Vuelta met zitvlakblessure: “Pijn is niet langer te harden”

De ploeg van de broers Roodhooft verliest zo een tweede pion nadat het eerder al afscheid moest nemen van Sam Gaze.

“Ik ben ontgoocheld dat ik de Vuelta op deze manier moet verlaten”, zegt Ghys. “Mijn lichaam is prima hersteld na mijn crash van een week geleden, maar mijn zadelpijn is niet langer te harden. Ik vlieg vandaag huiswaarts. Maandag ga ik onder het mes”, preciseert Ghys, die niettemin met een positief gevoel terugblikt op zijn grote ronde debuut. “Ik was blij dat ik deel mocht uitmaken van een topteam, ik kon mezelf tonen op het allerhoogste niveau en had mijn bijdrage bij de ritoverwinningen van Kaden Groves. Ik wens hem en mijn ploeggenoten nog veel succes voor het verdere verloop van de Vuelta.” (roro)