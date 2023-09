Tuin- en plantenfestival aan kasteel van Heks

Het kasteel Hex in deelgemeente Heks opent dit weekend opnieuw de poorten voor het grote publiek. — © Kasteel Hex

Het kasteel Hex in deelgemeente Heks opent zaterdag 9 en zondag 10 september de poorten opnieuw voor het grote publiek tijdens de jaarlijkse tuin- en plantendagen.

De historische kasteeltuinen in Heks zijn internationaal bekend door de collectie wilde rozen die de familie d’Ursel aanlegde. De collectie werd voortdurend verbeterd en uitgebreid en is sinds de 21ste eeuw één van de belangrijkste Europese rozencollecties. Liefhebbers van tuin, moestuin en natuur kunnen zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur bij een 80-tal exposanten bijzondere planten ontdekken. Op het programma staan daarnaast ook tal van workshops, demo’s, infosessies en tentoonstellingen. De VN hebben 2023 uitgeroepen tot ‘Internationaal jaar van gierst’. Hieraan wordt bijzondere aandacht besteed in het programma.

De toegangsprijs aan de kassa bedraagt 13 euro, leden van tuinverenigingen betalen 11 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Honden zijn welkom aan de leiband. (frmi)

Meer info: www.hex.be.