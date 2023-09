Laurens Devos en Florian Van Acker verlengen hun Europese titel in het G-tafeltennis

Tweevoudig paralympisch kampioen Devos zette in de finale de Oekraïner Ivan Mai opzij met 11-6, 11-2 en 11-2. Het is voor de 23-jarige atleet uit Malle al zijn vierde EK-goud op rij. “Ik wist niet goed wat te verwachten van de tegenstander, aangezien ik er nog nooit tegen gespeeld heb. Hij liet wel mooie resultaten optekenen tegen sterke tegenstanders en stond een tijdje nummer 2 op de wereldranking, dus ik was op mijn hoede”, reageerde Devos. “Ik stond in de finale op een hoog niveau te spelen en linkshandige spelers liggen me wel, doordat ik er ook vaak tegenkom op training.”

Laurens Devos. — © Getty Images

Ook Van Acker won zijn finale tegen de Hongaar Peter Palos, de paralympische kampioen, met 3-0 (11-4, 13-11 en 11-8). Het leverde hem zijn derde Europese titel op. “Het werd tijd dat ik nog eens een prijs won. Het vertrouwen was er, hetgeen vaak ontbrak op vorige toernooien”, stelde de 26-jarige Van Acker uit Langemark-Poelkapelle. “De stress overviel me vaak in halve finales, waardoor ik niet kon doorstoten naar finales. In deze finale stond ik ontspannen aan tafel en dat heeft geloond. Ik wil hiervoor graag Greg Planckaert (red. staff G-sport Vlaanderen) bedanken, want het is dankzij hem dat ik hier met een goede mentaliteit sta te spelen.”

Florian Van Acker. — © Getty Images

Het EK eindigt zaterdag. Vandaag/vrijdag begint het dubbelspel en daar nemen voor België de duo’s Devos-Despineux en Ledoux-Taleb aan deel. Beiden komen uit in de klasse MD18. Laurens Devos en Ben Despineux werden samen al twee keer Europees kampioen en pakten vorig jaar brons op het wereldkampioenschap in het Spaanse Granada.