BV Hotspot. Kat Kerkhofs wordt verrast voor haar verjaardag en feest ten huize Matton-Vegas

Afscheid nemen van de zomer met vriendentripjes, een nieuwe bril én een nieuwe tv-zomer. Deze week in bekend Vlaanderen.

Van achter het fornuis van Masterchef helemaal naar een “psychologisch experiment, vol verraad.” Sarah Puttemans verovert alweer je scherm binnenkort.

Jamie Lee Six ging twee dagen op stap met vriendinnen in een mobilhome en daar kwam best wat drank (ook water hoor, swipe maar door naar de voorlaatste foto, red.) aan te pas.

Camille bewijst dan weer dat beautyslaapjes in de auto er ook voor succesvolle zangeressen niet altijd glamourous uitzien.

Kim Van Oncen viert haar gezin én zichzelf: al acht jaar “moederleeuwin van prachtige welpjes.”

Nieuwe bril nodig? Odette Lunettes got your back! Oprichtster Eline De Munck showt zelf haar nieuwe collectie.

Feest ten huize Matton-Vegas deze week: het koppel vierde hun zesjarig huwelijksjubileum.

Vroege verrassingstrip naar Mykonos voor haar verjaardag die eraan komt, met denk aan hubby Dries Mertens en ‘the best friends’.