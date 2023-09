Beelden van deurbelcamera deden Joe Jonas inzien dat huwelijk met Sophie Turner over is

Het huwelijk tussen Joe Jonas (34), bekend van de band Jonas Brothers, en ‘Game of thrones’-actrice Sophie Turner (27) is voorbij. Aanleiding zijn beelden die Joe Jonas zag op de deurbelcamera.

Joe Jonas en Sophie Turner vormden bijna acht jaar een koppel en hebben samen twee dochters. Maar eerder dit jaar verkochten ze hun huis in Miami dat ze amper enkele maanden voordien hadden gekocht. Dat was een eerste teken dat het niet goed meer ging tussen de twee.

Eerder deze week schreef de society-site TMZ dat het koppel vaak ruzie had over het losbandige leven van de actrice. “Zij houdt ervan te feesten, hij blijft graag thuis. Hun verschillende levensstijlen spelen zeker een factor in deze scheiding.” Ook zou de zanger afgelopen zomer grotendeels alleen voor hun dochters hebben gezorgd.

LEES OOK. Breuk van zanger Joe Jonas (34) en actrice Sophie Turner (27) nu ook officieel: scheiding is aangevraagd

Nu komt TMZ met een nieuwe verklaring voor plotse aankondiging van de scheiding. Bronnen dicht bij het koppel vertelden dat Joe beelden zag op de deurbelcamera van hun huis en dat Sophie Turner daarop dingen deed of zei, die Joe Jonas deden beseffen dat het huwelijk over is.

Wat Joe hoorde of zag wordt niet bekendgemaakt. Wel weet TMZ nog dat Joe Jonas deze week contact had met twee echtscheidingsadvocaten.