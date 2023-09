Koning Charles herdenkt Queen één jaar na haar dood: “We herinneren met grote affectie alles wat ze heeft betekend voor zovelen van ons”

Koningin Elizabeth II overleed vorig jaar op 8 september op 96-jarige leeftijd. Charles denkt één jaar later vooral terug aan de “toegewijde dienstbaarheid” van zijn moeder, en aan “alles wat ze heeft betekend” voor de inwoners van het Verenigd Koninkrijk. De audioboodschap wordt vergezeld door een portret van de Queen dat genomen werd in 1968, toen ze 42 jaar oud was.

“Bij de eerste verjaardag van het overlijden van Hare Overleden Majesteit en mijn troonsbestijging, herinneren we met grote affectie haar lange leven, haar toegewijde dienstbaarheid, en alles wat ze heeft betekend voor zovelen van ons”, klinkt het in de boodschap die werd opgenomen op Balmoral Castle, waar koningin Elizabeth overleed. “Ik ben ook erg dankbaar voor de liefde en steun die gedurende dit jaar getoond zijn aan mijn vrouw en aan mijzelf, die hun best doen om jullie allen van dienst te zijn”, aldus Charles.

De Britse kroonprins William en zijn echtgenote Kate zullen vrijdag een herdenkingsdienst voor koningin Elizabeth bijwonen in de kathedraal van Sint-David in Wales. De soldaten en paarden die vorig jaar deelnamen aan de begrafenisstoet van de koningin zullen ook een ceremonie met 41 kanonschoten houden in het Londense Hyde Park, ter herdenking van de troonsbestijging van koning Charles. Er zullen ook 62 kanonschoten afgevuurd worden vanop de Tower of Londen, en de klokken van Westminster Abbey zullen geluid worden.