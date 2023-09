Een Djokovic-scenario vermijden: landen kunnen straks op Olympische Spelen mogelijk wissels doorvoeren in gemengd dubbelspel

Het zou zomaar kunnen dat volgend jaar tijdens de Olympische Spelen de tennissers te maken krijgen met een opvallend experiment. Tijdens het gemengd dubbelspel in Parijs mogen een speler en speelster na elke wedstrijd wellicht worden vervangen, zo onthulde Nederlands captain Paul Haarhuis aan de vooravond van de groepsfase van de Davis Cup Finals, volgende week in Split.

“De ITF (de internationale tennisfederatie, red.) belde met de vraag wat ik van het idee vind. Als Wesley Koolhof en Demi Schuurs bijvoorbeeld hun eerste ronde winnen, mogen na die partij beide spelers worden vervangen door iemand anders uit de Nederlandse ploeg”, legt Haarhuis uit.

Bij veel andere sporten is dit al de gewoonste zaak van de wereld, maar in het tennis is het nog nooit vertoond. Het doel van het experiment zou zijn om het nog meer een teamevenement te laten worden. Als er een medaille wordt binnengesleept, krijgt iedereen die tot en met de finale in actie is gekomen een plak.

Djokovic-scenario vermijden

Het idee is ontstaan nadat Novak Djokovic zich tijdens de Spelen in Tokio (2021) geblesseerd terugtrok voor de strijd om de bronzen medaille in het gemengd dubbel, waardoor het Australische duo Ashleigh Barty/John Peers zonder te spelen derde werd. Met de mogelijke nieuwe regels zou een dergelijk scenario voorkomen kunnen worden.