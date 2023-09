Noord-Korea bouwt eerste “nucleaire aanvalsonderzeeër”

De onderzeeër kreeg de naam Hero Kim Kun Ok, een Noord-Koreaanse historische figuur. Het gaat om de eerste Noord-Koreaanse onderzeeër die gebruikt kan worden voor nucleaire aanvallen. De boot zou zich inmiddels al bij de vloot die patrouilleert in de zee tussen het Koreaanse schiereiland en Japan hebben gevoegd.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un woonde de inwijdingsceremonie woensdag bij. Tijdens de ceremonie verklaarde hij dat de bouw van de nieuwe onderzeeër kadert in “de versterking van de nucleaire bewapening van de marine”, wat volgens hem “een urgente taak” is geworden in het licht van de dreiging uit Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Aanval

Een nucleaire onderzeeër is een belangrijke toevoeging aan het Noord-Koreaanse kernarsenaal, omdat die ongezien dicht in de buurt van een vijand kan komen. Doordat een onderzeeër lang van de radar kan blijven, is die bovendien moeilijker aan te vallen. Als raketinstallaties op het vasteland worden uitgeschakeld, kan er bijgevolg nog worden teruggeslagen.

Het regime in Pyongyang simuleerde het voorbije weekend naar eigen zeggen al eens “een tactische nucleaire aanval”. Die werd bestempeld als een antwoord op de gezamenlijke militaire oefeningen die de Verenigde Staten en Zuid-Korea in de regio hebben gehouden.

Het is nog onduidelijk met welke raketten Noord-Korea de onderzeeër wil bewapenen, en hoeveel dat er zijn. Het is niet bekend of het land al klaar is met de ontwikkeling van de kernkoppen die op de raketten passen.

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS

© via REUTERS