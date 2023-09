Hasselt

Exact 684 Limburgers hebben dankzij de provinciale ondersteuning van 600.000 euro al extra kansen op opleiding of werk gekregen. Tien Limburgse maatwerkbedrijven dienden dit jaar een aanvraag in. “Binnen SALK-Turbo willen we geen enkel talent onbenut laten. Daarom verlengen we dit tot eind 2024”, zegt gedeputeerde Tom Vandeput (cd&v).