Re-Krets op 21 oktober: Iconische jeugdhuis ‘t Kretske keert eenmalig terug in Nieuwerkerken

“Liefhebbers van alternatieve muziek van de jaren 90 uit Limburg en ver daarbuiten herinneren zich ongetwijfeld Jeugdhuis ’t Kretske. Ons jeugdhuis in Nieuwerkerken stond vooral bekend om haar fantastische underground-concerten, literaire happenings en internationale uitwisselingen. Niet toevallig waren de pioniers van het jeugdhuis ook de roergangers van het ter ziele gegane Neurorock-festival”, zo blikt Jasper Vanacken terug. Sinds de start in 1990 passeerden ettelijke lokale maar ook vele internationale artiesten op de bühne van de charmante houten barak die ’t Kretske was. Maar in 2007 moest het gebouwtje in de Kerkstraat plaatsmaken voor een grootschalig vastgoedproject. Wel kwam er een jaar later een nieuw jeugdhuis met de naam ‘Dwars’, en dat kreeg een plek in het gebouw van Ontmoetingscentrum De Brug.

Re-Krets op zaterdag 21 oktober

De voormalige barak aan de Kerkstraat — © RR

“Zaterdag 21 oktober slaan de jongeren van Jeugdhuis Dwars en de ‘oudere’ jongeren van Jeugdhuis ’t Kretske de handen weer in elkaar” zo kondigt Jasper trots aan. “Er komt een nieuwe editie van ‘Re-Krets’, zeg maar een concertavond in het nieuwe jeugdhuis, maar met een nostalgie naar de Krets-jaren. In 2015 was er al een eerste reünie van ’t Kretske, ook toen in samenwerking met het nieuwe jeugdhuis. Het werd een doorslaand succes met een grote opkomst en veel goeie vibes. Reden genoeg om het recept nog eens van onder het stof te halen. De geweldige band Frankie Traandruppel uit Diest komt een concert spelen. Die groep past perfect in de sfeer van ’t Kretske. Frankie Traandruppel heeft als frontman Lee Swinnen. Ja, inderdaad, de zoon van ... De band speelt een bevreemdende mix van garagerock, psychedelica, lo-fi en folk. Hoe dat klinkt? Als een bastaardkind van Lou Reed, Rocky Erickson, Captain Beefheart en, welja, Guy Swinnen. Voor en na het concert zullen de dj’s van ’t Kretske muziek uit de jaren ‘80 en ’90 door de boxen laten knallen. Dus wie zin heeft in een avond vol nostalgie en steengoede muziek, is meer dan welkom!”

Praktisch: Re-Krets, zaterdag 21 oktober in jeugdhuis Dwars, Kerkstraat 129, 3850 Nieuwerkerken. Tickets kosten 10 euro aan de kassa.