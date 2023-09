EK-KWALIFICATIES. Nederland en Frankrijk zetten makkelijk Griekenland en Ierland opzij, Isaac Price (Standard) scoort voor Noord-Ierland

Nederland en Frankrijk hebben donderdagavond allebei gemakkelijk hun kwalificatiematch voor het EK 2024 in Duitsland gewonnen. Bij een vlot draaiend Oranje stond de 3-0-eindstand tegen Griekenland halfweg al op het bord, Frankrijk pakte Ierland in met 2-0.

Marten de Roon opende de debatten in Eindhoven door een afvallende bal op een hoekschop van dichtbij binnen te knallen - zijn eerste goal voor Oranje. Naarmate Griekenland meer en meer uit zijn egelstelling moest komen, voetbalden de Nederlanders er almaar vlotter doorheen. Doelman Vlachodimos kon nog net redding brengen op een heerlijke individuele actie van Xavi Simons, maar was kansloos op een volley van dichtbij van Cody Gakpo en een harde kopbal van Wout Weghorst. Zij scoorden allebei op voorzet van Denzel Dumfries. Even voorbij het uur mocht Noa Lang (ex-Club Brugge) invallen, maar veel veranderde er toen niet meer.

Marcus Thuram scoorde zijn eerste voor Frankrijk. — © EPA-EFE

Frankrijk kwam dankzij een knap afstandsschot van Aurélien Tchouaméni op voorsprong tegen Ierland, waar Josh Cullen (ex-Anderlecht) in de basis startte. Vlak na rust verdubbelde Marcus Thuram - zoon van voormalig recordinternational Lilian - met zijn eerste goal voor de Franse nationale ploeg de score. Daardoor staat Frankrijk met een feilloze 15 op 15 eerste in hun kwalificatiegroep, Nederland is tweede met zes op negen.

Standard-middenvelder Price scoort

In de overige matchen kende Denemarken, met Club Brugge-speler Andreas Skov Olsen in de basis, weinig moeite met San Marino. Standard-middenvelder Isaac Price scoorde zijn eerste interlandgoal voor Noord-Ierland, maar kon niet voorkomen dat zijn land de boot inging op bezoek bij Slovenië. Antwerp-aanvaller Arbnor Muja dwong als invaller bij Albanië een gelijkspel af op bezoek bij Tsjechië. Polen, waar Club Brugge-aanvaller Michal Skoras bij de rust vervangen werd, kon tegen de Faeröer pas in het slot het verschil maken via twee late goals van Robert Lewandowski.

Leider in groep van Rode Duivels Oostenrijk stelt teleur met gelijkspel in oefenmatch tegen Moldavië Oostenrijk is donderdag in een vriendschappelijke wedstrijd tegen laagvlieger Moldavië niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel: een teleurstellend resultaat met het oog op de EK-kwalificatiewedstrijd van volgende week dinsdag tegen Zweden in dezelfde groep als de Rode Duivels. Oostenrijk keek in Linz na amper 3 minuten al tegen een achterstand aan na een doelpunt van Vitalie Damascan. Pas in de tweede periode kwamen de Oostenrijkers langszij met dank aan Michael Gregoritsch. Een overwinning zat er uiteindelijk niet meer in. De wedstrijd eindigde op 1-1. In de EK-kwalificaties staat Oostenrijk momenteel aan kop in groep F met 10 punten. De Rode Duivels, die weliswaar een wedstrijd minder gespeeld hebben, staan tweede met 7 punten.

Uitslagen:

Frankrijk-Ierland 2-0

Nederland-Griekenland 3-0

Tsjechië-Albanië 1-1

Polen-Faeröer 2-0

Litouwen-Montenegro 2-2

Servië-Hongarije 1-2

Kazachstan-Finland 0-1

Denemarken-San Marino 4-0

Slovenië-Noord-Ierland 4-2