Prins Harry is (zonder Meghan) in het Verenigd Koninkrijk en herdenkt de Queen: “Ze kijkt naar elk van ons en is gelukkig”

“Ze kijkt naar elk van ons en is gelukkig dat samen zijn.” Met die woorden heeft de Britse prins Harry zijn grootmoeder, Queen Elizabeth II, een jaar na haar overlijden herdacht in een speech. Harry is voor het eerst sinds juni op bezoek in het Verenigd Koninkrijk, zonder zijn vrouw Meghan.

Prins Harry, die samen met zijn Meghan in de Amerikaanse staat Californië woont, is donderdag in het Verenigd Koninkrijk geland voor zijn eerste publieke optreden in het land sinds juni. Hij zakte af naar zijn thuisland zonder zijn vrouw of zijn kinderen Archie en Lilibet. In Londen woonde hij donderdag de uitreiking van de WellChild Awards bij, in de exclusieve Hurlingham Club in Londen, en zat er samen met ernstig zieke kinderen en hun familie.

“Zoals jullie weten, kon ik vorig jaar niet bij de uitreikingen aanwezig zijn omdat mijn grootmoeder gestorven was”, sprak Harry in een speech op het evenement van het goede doel waarvan hij peter is. “En zoals jullie waarschijnlijk ook wel weten, was zij de eerste geweest om erop te hameren dat ik nog steeds naar jullie toe moest komen in plaats van naar haar. En dat is precies de reden waarom ik weet dat ze vanavond, precies een jaar later, op ons allemaal neerkijkt en gelukkig is dat we hier samen zijn en doorgaan met het onder de aandacht brengen van zo’n ongelooflijke gemeenschap.”

Harry sprak in Londen met verschillende zieke kinderen en hun familie. — © AP

De kans dat prins Harry zijn vader, koning Charles, of broer, kroonprins William, zal ontmoeten tijdens zijn korte bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, is volgens de Britse pers klein. De drie onderhouden een koele relatie sinds Harry zijn memoires ‘Reserve’ publiceerde in januari van dit jaar. De Britse tabloidkrant The Daily Mail citeert “een koninklijke bron” die meldt dat Charles “geen tijd in zijn agenda” heeft om zijn zoon te ontmoeten.

Veel tijd om daarover te treuren heeft Harry niet. Na de herdenking van het eenjarige overlijden van de Queen vrijdag vertrekt Harry naar het Duitse Düsseldorf, waar zaterdag de Invictus Games van start gaat, de spelen voor gewonde en zieke militairen en veteranen waarvan de Britse royal de bezieler is.