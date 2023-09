Mannetjesputters van 150 kg, medailles van versleten gsm’s en beschaafde supporters: wat moet u weten van het WK rugby?

Hier ten lande is het slechts een bescheiden bliep op de sportradar, maar in grote delen van de wereld geldt het WK rugby als een triple A-evenement. Vrijdag begint in Frankrijk de tiende editie. En voor elk exemplaar selecteerden wij een markant cijfer.

1

Tussen de 20 deelnemers zit één debutant. Chili. Het Latijns-Amerikaanse land is het 26ste team dat een eindronde haalt, maar Los Condores. zullen in de schaduw blijven van hun buren uit Argentinië en Uruguay. Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland horen samen met Frankrijk en Ierland bij de favorieten.

3

Het sportieve epicentrum van het rugby ligt op het zuidelijk halfrond, waar de drie grootmachten Australië (2), Nieuw-Zeeland (3) en Zuid-Afrika (3) acht van de negen wereldtitels onder mekaar verdeelden. England is het enige Europese land dat de Webb Ellis Cup mocht optillen, al hoopt gastland Frankrijk na drie gerateerde finales wel voor het eerst het Allerhoogste te bereiken.

Training bij de Nieuw-Zeelandse All Blacks. — © Getty Images

20

In tegenstelling tot de steeds aangroeiende volumes op mondiale en continentale kampioenschappen in voetbal, basketbal of volleybal blijft het aantal deelnemers in Frankrijk beperkt tot twintig landen. Voor het eerst in de WK-geschiedenis blijft Noord-Amerika afwezig. Canada noch de VS kwalificeerde zich. Wel op post: negen Europese landen, vijf uit Oceanië, drie uit Zuid-Amerika, twee uit Afrika en een uit Azië.

51

Er bestaan Belgische regeringonderhandelingen die sneller opschieten dan dit WK. Het toernooi begint op 8 september en eindigt op 28 oktober, goed voor 51 dagen. Nooit duurde een WK langer. Om lijf en leden van de atleten te beschermen, wilden de deelnemers graag minstens vijf dagen rust tussen elke wedstrijd, waardoor de finale met een week naar achter schoof.

102,8

Stevige knapen, die rugby’ers. Verdubbel het gewicht een marathonloper of een Tour-renner en u komt in de buurt van deze atleten. Toen het rugby vanaf het midden van de jaren negentig begon te professionaliseren, werden ook zijn beoefenaars een stuk kloeker. Een analyse bij 4.447 mannelijke WK-deelnemers tussen 1991 en 2019 toonde dat hun gemiddelde gewicht met bijna tien kilogram is gestegen, van 93,1kg tot 102,8 kg. Een voorbeeld: de Fransman Uini Atonio is 1m95 groot en weegt 150 kg. Rugby, zo menen kenners, was ooit een sport van ontwijken, nu is het een sport van botsingen.

200

In 1823 – net tweehonderd jaar geleden - zou een zekere William Webb Ellis tijdens een voetbalwedstrijd in het Engelse stadje Rugby de bal opgepakt hebben en er mee aan de loop zijn gegaan. Even grote flauwekul als de straffe verhalen uit de oertijden van het wielrennen, maar dat weerhoudt World Rugby er niet van om dit WK te bestempelen als het tweehonderdjarige verjaardagsfeestje van de sport.

660

In totaal treden 660 spelers aan, 33 per team en twee meer dan vroeger. Op die manier kunnen coaches hun spelers meer rust gunnen. Net zoals bij de verlengde duur van het evenement weegt ook hier de gezondheid van de atleten door. Bij blessures kunnen zelfs nog extra spelers ingevlogen worden.

© Getty Images for Mastercard

1,491

Zoals dat anno 2023 hoort, pakt ook het WK rugby graag uit met zijn ecologische karakter. De 1,491 medailles voor de deelnemers zijn gemaakt uit de grondstoffen van meer dan 200.000 gerecycleerde gsm’s.

106,858

Amper 106,858 inwoners telt Tonga, een eilandje in de Stille Oceaan. Iets meer dan Mechelen of Hasselt, dus. Maar het land staat wel al voor de achtste keer op een WK. Pech voor deze sympathieke underdogs: ze staan in de zwaarste groep met Zuid-Afrika, Ierland, Schotland en Roemenië.

2.500.000

De organisatoren, zo meldt France 24, hopen om zo’n 2.5 miljoen kaartjes te verkopen. Zo’n 600.000 buitenlanders worden verwacht, waarvan de helft uit Engeland. Vrees evenwel geen gesneuvelde inboedels, gesloopte tribunes of gehavende smoeltjes: in tegenstelling tot hun collega’s uit het voetbal hebben Britse rugbyfans geen hooligan-reputatie.