Robot schenkt cocktails tijdens Iedereen Donderdagt in Genk. — © TV Limburg

Genk

Op de laatste Iedereen Donderdagt zal het niet alleen gezellig zijn, maar ook zomers warm. De vijf edities lokten in totaal bijna tachtigdzuizend bezoekers naar het Genkse stadscentrum deze zomer. Het initiatief van de dienst economie is een schot in de roos met standjes, optredens en een sfeermarkt. Eyecatcher vanavond zal een robot zijn die cocktails maakt. Leuk om te zien, maar ook een eventuele oplossing voor de krappe arbeidsmarkt waar ook de horeca mee kampt.