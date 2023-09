Maasmechelen/Geel

Het Antwerpse hof van beroep kent een morele schadevergoeding toe aan de zus van trucker Ivo Lauvrys (51) uit Geel. Hij verongelukte bij een kettingsbotsing op de E314 in Kotem, veroorzaakt door een dikke rookpluim die afkomstig was van carnavalswagen die in brand gestoken werd. “Alsnog een gevoel van rechtvaardigheid”, laat advocaat Marc Fraussen weten.