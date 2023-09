Hasselt

De hartdefibrillator die verdwenen was aan het voetbalterrein van Eendracht Stevoort in de De Libotonstraat, is terecht. “Een vrouw uit Alken heeft het toestel gevonden in een bosje in Terkoest”, vertellen Ludo Vanaenrode en Peter Liefsoens. “Via de politie hebben we het donderdag terug gekregen.”