Parket onderzoekt verdacht overlijden vrouw (78) in Geraardsbergen

Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden van een 78-jarige dementerende vrouw die bij haar dochter woonde in Geraardsbergen. De politie bevestigt dat er een actie geweest is in de straat. Volgens buren zou het om verwaarlozing gaan.

Het overlijden van Marie-Rose (78) dateert van maandagavond volgens een buurvrouw. “Ik hoorde werd wakker en zag ineens allemaal blauwe lichten in de straat. Het bleken politievoertuigen die in de straat stonden. Er is ook een team geweest van het parket voor een sporenonderzoek”, verklaart de vrouw. In de Steenstraat, waar het slachtoffer woonde is volgens getuigenissen de politie een buurtonderzoek gestart. “Vandaag nog zijn ze bij mij komen aanbellen”, vertelt een jonge vrouw die er nog maar een paar maand woont.

Volgens een naaste buur werd de moeder door haar dochter al enkele maanden opgesloten in de woning en was ze niet meer buiten te zien. “Tot juni zag ik haar af en toe maar sindsdien niet meer”, luidt het. “Het is niet de eerste keer dat de politie hier moet langskomen voor geweld”, getuigen buurtbewoners ook.

Er werd een onderzoeksrechter aangesteld om de feiten te onderzoeken. Het is op dit moment niet bevestigd of er iemand is aangehouden. Zowel de lokale politie als het parket houden de lippen voorlopig stijf op elkaar.