Kalle Rovanperä is eerste leider in Rally van Griekenland, Thierry Neuville volgt als derde

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) heeft donderdagavond de 1,48 kilometer lange superspecial van de Rally van Griekenland gewonnen. De Finse wereldkampioen was 0.3 sneller dan zijn landgenoot Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1). Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) reed de derde tijd en was 0.4 trager dan Rovanperä.

De superspecial, uitgetekend rond het Olympisch Stadion in Athene, was niets meer dan een opwarmertje voor wat de rijders vanaf vrijdag gepresenteerd krijgen. Daarenboven was het parcours niet echt representatief voor wat er de volgende dagen volgt. Het belangrijkste feit van de dag was dat de zon aanwezig was. Maar de trip van het rallycentrum Lamia naar Athene had heel wat voeten in de aarde. Onder normale omstandigheden zouden alle wagens getransporteerd worden naar de Griekse hoofdstad. Maar omdat het wegennet rond Lamia fel geleden had onder de overvloedige regenval van de voorbije dagen raakten niet alle vrachtwagens in het servicepark. De organisatie liet weten dat wie niet getransporteerd kon worden op eigen kracht naar Athene moest zien te geraken.

Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1) en zijn Belgische copiloot Nicolas Gilsoul reden de achtste tijd en waren 1.7 trager dan ritwinnaar Rovanperä. Grégoire Munster en Louis Louka (Ford Fiesta MKII) waren 4.0 trager en bengelden onderaan de top 20.

Vrijdag begint het echte werk en het is nog maar de vraag hoe de wegen erbij zullen liggen en of de nota’s die de voorbije dagen gemaakt werden nog overeenstemmen met de werkelijkheid. Op dat vlak ligt er werk op de plank voor de verkenners die vroeg op pad gaan. Vijf ritten en ‘s middags enkel een bandenwissel is het programma voor vrijdag.