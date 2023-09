Agent kruipt in patrouillewagen met vrouw die hij even voordien stond te kussen: “En toen begon de auto te wiebelen...”

Een politieman uit de Amerikaanse staat Maryland is geschorst nadat hij werd gefilmd tijdens amoureuze bezigheden. De agent stond maandag - naast zijn patrouillewagen - een onbekende vrouw te kussen en dook toen met haar op de achterbank. Getuige Ochoa kon zijn ogen niet geloven en haalde zijn smartphone. “We dachten: ‘dit is krankzinnig’, vooral toen de auto van links naar rechts begon te wiebelen”, aldus Ochoa die de beelden deelde via sociale media. “En dat op klaarlichte dag in het bijzijn van kinderen.”