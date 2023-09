Donderdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad snelheidscontroles in de werfzone van de wegenwerken op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. De maximum toegelaten snelheid is er momenteel 50 km/u. Van de 959 gemeten voertuigen reden 66 bestuurders te snel. Twee bestuurders reden maar liefst 98 km/u en 100 km/u. De nodige processen-verbaal en onmiddellijke inningen werden opgesteld.