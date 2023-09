Fernand Ramaekers uit Herderen is met zijn 79 jaar de oudste scheidsrechter in Limburg. “In februari zal ik 55 jaar bezig zijn, maar in al die jaren is één ding hetzelfde gebleven: wat je ook doet, langs de zijlijn wordt er altijd op je geschreeuwd. Nu ja, zolang de gezondheid het toelaat, denk ik niet aan stoppen”, zegt de gepensioneerde postbode.