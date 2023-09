Vanavond is Bart Appeltans, naast Natalia, te zien in ‘Make Up Your Mind’. Later volgen nog ‘De Verraders’ en ‘Huis Gemaakt.’ — © VTM

Na het afscheid van ‘Blind Gekocht’ en Play4 staat Bart Appeltans meteen vol in de schijnwerpers bij concurrent VTM. Straks is de Herkenaar te zien in ‘De Verraders’ en ‘Huis Gemaakt’, maar eerst raadt hij welke drag queens op het podium staan in de glittershow ‘Make Up Your Mind’. “Dat noemen ze binnenkomen met een grote knal”, lacht hij.