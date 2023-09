Jeugd- en amateurvoetbal lijdt onder scheidsrechterstekort: één op twaalf refs stopte deze zomer

Het jeugd- en amateurvoetbal zit (opnieuw) met een flink scheidsrechterstekort. Vorig seizoen kon bij één op negen wedstrijden geen ref aangeduid worden en dat percentage dreigt dit seizoen nog verder op te lopen. Eén op twaalf refs (meer dan 250 in totaal) is afgelopen zomer gestopt! “Slechts bij enkelen is agressie rond het veld daarvoor de reden”, klinkt het bij Voetbal Vlaanderen. Er is ook goed nieuws: steeds meer meisjes/vrouwen vinden de weg naar arbitrage.