A sky full of stars in Brussel: wat worden de hoogtepunten van de Memorial Van Damme?

Om Coldplay, als popfenomeen een vaste waarde op de Heizel, te citeren: de Memorial biedt met zijn dertien wereldkampioenen a sky full of stars. Welke vedetten moet u in de gaten houden? Een chronologisch overzicht.

Bashir Abdi (10 kilometer)

Zou de gezinsuitbreiding Bashir Abdi inspireren? De 34-jarige Gentenaar werd eind juli voor de vierde keer vader, maar al snel na de geboorte vertrok hij naar barre Pyreneeënhoogtes voor een doorgedreven stage. Sinds dinsdag is de bronzen marathonmedaillist van Tokio weer in het land, waar hij wil pieken op de tien kilometer. Het huidige persoonlijke record van Abdi bedraagt 27:24.41. Het Belgisch record (26:52.30) van Mohammed Mourhit uit 1999, pal in verdachte tijden, is zijn eerste doel. “Geen zuivere tijd”, oordeelt Abdi zelf. En als het even kan, moet ook de Europese piek van zijn kameraad Mo Farah (26:46.57) voor de bijl. Geen atleet (m/v) baadt zozeer in de volkgunst als Abdi. Een nieuwe Brusselse uitschieter zou die populariteit nog wat extra opschroeven.

10 kilometer: 18.57u

© BELGA

Mondo Duplantis (polstokspringen)

Zoals het atletische aristocratie betaamt, prijkt Mondo Duplantis prominent op de Memorial-affiche van dit jaar. Waar het Zweedse polstokfenomeen aantreedt, hangt er altijd een wereldrecord in de lucht. Outdoor dateert zijn beste sprong (6m21) nochtans al van juli 2022, indoor ging hij in februari van dit jaar nog een centimeter hoger. De jongste twee weken zweefde hij nog wel twee keer over zes meter.

Polstokspringen: 19u15

© BELGA

Yaroslava Mahuchikh (hoogspringen)

Voor Yaroslava Mahuchikh geldt de Memorial een beetje als thuiswedstrijd. Nadat Rusland haar land had aangevallen, verschoof de Oekraïense hoogspringster haar trainingsbasis naar België. Bij haar eerste deelname aan de Memorial zweefde de 1m80 grote atlete vorig jaar met 2m05 meteen naar een beste wereldjaarprestatie, naar een persoonlijk record én naar een meetingrecord. Ook dit seizoen sprong niemand hoger dan haar 2m02 in het voorbije weekend.

Hoogspringen vrouwen: 19u50

© AP

Cynthia Bolingo (400m)

Als ’s lands grootste atletiekmeeting voor iemand écht een thuiswedstrijd is, dan is het voor Cynthia Bolingo – geboren in Ukkel, aan de andere kant van Brussel. Op het WK denderde ze via een Belgisch record op de 400m naar een finaleplaats, waar ze als vijfde eindigde. Daarmee deed Bolingo even goed als Kim Gevaert in 2007, de laatste Belgische atlete die op een individueel loopnummer een WK-finale bereikte. Op die manier zette Bolingo een punt achter een lange lijdensweg vol blessures en wanhoop.

400m vrouwen: 20u04

Erriyon Knighton (200m)

Een van de sterkst bezette nummers wordt de 200 meter bij de mannen, waar vijf WK-finalisten aantreden. Aanvoerders van dit topveld zijn Erriyon Knighton en Matthew Hudson-Smith. Ook zij hopen dat de combinatie van snelle schoentjes, zwoele temperaturen en een nieuwe piste toptijden kan opleveren. Dat de befaamde bochten in het Heizelstadion – minder scherp, dus sneller dan elders - ook na de heraanleg nog steeds hun capaciteiten behielden, moet een bijkomende bonus betekenen.

200m: 20u28

Femke Bol (400m horden)

Met haar wonderlijke remontade op de 4x400m zorgde Femke Bol in de allerlaatste meters van het WK in Boedapest meteen ook voor een van de absolute hoogtepunten van dit sportjaar. De 23-jarige Nederlandse– een wereldster met de uitstraling van een dorpsmeisje, de Emma Meesseman van de piste – nestelde zich daarmee definitief tussen de allergrootste atletes van haar generatie.

400m horden: 20u46

© EPA-EFE

Jakob Ingebrigtsen (2000 meter)

De Heizelvlakte is al vaker vruchtbare grond gebleken voor talentrijke dravers. Voegt Jakob Ingebrigtsen in het rijtje met onder meer Miel Puttemans, Gaston Roelants, Kenenisa Bekele, Saif Saaeed Shaheen, Daniël Komen en Paul Tergat, allemaal heren die in Brussel een wereldrecord liepen? De 22-jarige Noor, zelden terugschrikkend voor een straffe uitspraak, heeft onomwonden zijn ambities bekendgemaakt. Die 2 km moet de zijne worden. Ingebrigtsen haalde in juni jongstleden in Parijs al het wereldrecord op de twee mijl door de mangel. Toen schaafde hij bijna vijf seconden van die piekchrono van Daniel Komen.

2000 meter: 20u56

Shericka Jackson (200m)

Al 35 jaar lang blijken de sprintrecords van Florence Griffith, daterend uit de zomer van 1988, roestvrij en schokbestendig, onaantastbaar voor daaropvolgende generaties. Tot Shericka Jackson twee weken geleden op de 200 meter naar 21.41 knalde, amper zeven honderdsten boven Griffiths 21.34. En als de 29-jarige Jamaïcaanse in Boedapest wat extra rugwind had gekend, was de atletiekgeschiedenis misschien dan al herschreven. Zou de fastest woman alive (Griffith overleed in 1998) haar recordjacht op de gloednieuwe piste van de Memorial kunnen volbrengen? Le tout Brussel hoopt erop. En zelf liet Jackson al verstaan dat een wereldrecord haalbaar is.

200m: 21u09