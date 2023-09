Hasselt

In Vlaanderen werden in 2021 - de meest recente cijfers - 7.794 nieuwe gevallen van prostaatkanker en 6.860 van borstkanker geregistreerd. De meest voorkomende kankers bij mannen en vrouwen nemen nu al twee decennia toe. De oorzaak hiervoor schuilt in de vergrijzing van de bevolking.