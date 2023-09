Politie Sint-Truiden vindt drugs en cash bij arrestanten

Sint-Truiden

Een patrouille van de politie in Sint-Truiden zag tijdens de nacht van dinsdag op woensdag een verdachte bromfiets staan op de parking van een gebouw aan de Luikersteenweg. De nummerplaat van de brommer stond geseind als verloren. In de omgeving van de bromfiets was dan weer niemand te bespeuren.

De politie besloot om de directe omgeving te verkennen en ze konden twee personen aantreffen. Ze verklaarden dat ze van niets wisten en de bromfiets niet van hen was. Maar tijdens het fouilleren kregen de agenten wel de sleutel van de bromfiets in handen. Voorts bleek het duo enkele zakjes en potjes met drugs, cash en twee gsm’s op zak te hebben.

De mannen werden gearresteerd een meegenomen voor verhoor. De verdovende middelen en gsm’s werden in beslag genomen. Na het verhoor mochten beide verdachten voorlopig beschikken. Het onderzoek wordt voortgezet.