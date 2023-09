Oppermachtig Limburg United overklast Yoast United: “Maar jonkies hebben kans niet gegrepen”

Hubo Limburg United miste vijf spelers, maar was toch oppermachtig tegen een eveneens onvolledig Yoast United uit Nederland. Het enige minpuntje was de enkelblessure van Ferre Vanderhoydonck.

Naast de geblesseerden Delalieux, Serron en Ceyssens, gunde coach Westphalen ook De Zeeuw en Ossuniyi rust met de zware match tegen Antibes in het vooruitzicht. Toch begon United ook zonder enkele sterkhouders scherp aan de wedstrijd. “Voor rust speelden we met veel energie, zowel offensief als defensief”, merkte Westphalen op. In het begin van het tweede kwart vielen we even stil, maar dat wisten we op te lossen.” Dat resulteerde in een 42-20-ruststand.

Leerproces

In de tweede helft bracht Westphalen enkele jonkies tussen de lijnen. “Om die jongens kennis te laten maken met het niveau en als beloning van hun harde werk. Maar ze hebben die kans niet gegrepen, ze waren veel te braaf en terughoudend. Ze moesten zich hier net tonen. Maar goed, dat is een leerproces.” Met allemaal youngsters van de Academy op het terrein, naderde Yoast met een 0-14 tot 60-44 (36’). Lesuisse en co wisten de scheve situatie echter recht te zetten.

Een opsteker voor United dus, dat bij 55-30 (28’) wel Ferre Vanderhoydonck verloor met een (wellicht) zware enkelblessure. De nakende terugkeer van Jonas Delalieux was wel goed nieuws, hij hervat maandag de trainingen.

Quarters: 23-8, 19-12 (42-20), 18-10 (60-30), 12-18.

HUBO LIMBURG UNITED: PENN 6+2, CALE 6+2, LESUISSE 7+6, KUJUNDZIC 4+2, LEEMANS 5+10, Raedschelders 0+2, Abelshausen 0+0, Lambot 4+0, Vanderhoydonck 0+3, Van Ousem 7+3, Jakara 0+0, Hammonds 0+3.

© Serge Minten

© Serge Minten