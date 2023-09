VOORBESCHOUWING VUELTA 2023 Etappe 13 – (Formigal – Col du Tourmalet): D-Day voor het klassement: letterlijk geen halve kilometer vlak

Vierduizend hoogtemeters in 135 kilometer, verdeeld over drie loodzware cols. Etappe dertien gaat sowieso klaarheid scheppen in wie kandidaat-winnaar is in deze Vuelta en wie niet. Een monsterrit voor het hele peloton: de favorieten vechten om de rode trui, de sprinters tegen de tijdslimiet.

De rit in’t kort

Start: 13u50

Aankomst: rond 17u30

Afstand: 135 kilometer

Het parcours

Klimmen, dalen, klimmen, dalen, klimmen, dalen, klimmen. De Vuelta-organisatie serveert in etappe dertien een ‘zaagblad’-profiel, zonder echte vallei. De start van de etappe ligt in Spanje, maar het peloton klimt op de Puerto Portalet (4.4 kilometer, 3e categorie) meteen richting Frankrijk. Daar wachten drie Pyreneeëncols die vooral in de Tour de France naam maakten: De Col d’Aubisque vanuit Laruns (16.5 kilometer aan 7.1%), de Col de Spandelles (10.3 km aan 8.3 %) en tenslotte de grote finale op de Col du Tourmalet (18.9km aan 7.4%). Elk van die beklimmingen heeft stroken waar de stijgingspercentages in de dubbele cijfers gaan.

Trivia: Het loodzware parcours met 4000 hoogtemeters wilde organisator ASO oorspronkelijk in de Vuelta van 2020 opnemen. Omwille van de corona-pandemie was het echter niet mogelijk om de Franse grens over te steken.

Jonas Vingegaard rijdt mogelijk met dicht geknepen billen de afdaling van de Col de Spandelles naar beneden. Die beklimming zat vorig jaar voor het eerst in de Tour de France en toen zette Tadej Pogacar zijn Deense rivaal in de afdaling stevig onder druk. In die mate dat Vingegaard een stuurfout maakte en een acrobatisch beenmanoeuvre nodig had om overeind te blijven.

Vingegaard en Pogacar op de Tourmalet dit jaar in de Tour — © AFP

Het is voor het eerst dat de Tourmalet als slotklim fungeert in de Vuelta. Zelfs in de Tour is dat uitzonderlijk: de Tourmalet is de vaakst beklommen col in de geschiedenis van de Tour, maar ook daar amper drie keer als echte slotklim.

Onze Sterren

Als de favorieten voor het eindklassement ook voor de ritzege willen gaan, zijn Sepp Kuss, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel de evidente namen. Doe Enric Mas, Joao Almeida en Juan Ayuso er ook maar bij. In een etappe zonder vallei moet lichtgewicht en thuisrijder Lenny Martinez ook fris aan de slotklim kunnen beginnen.

***

Primoz Roglic

**

Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel

*

Juan Ayuso, Lenny Martinez, Joao Almeida, Sepp Kuss

© EPA-EFE

Dit zijn de sleutelmomenten

Elke klim en elke afdaling is een mogelijk sleutelmoment. Met de Col du Soulor ligt er zelfs een klein klimmetje te midden de afdaling van de Col d’Aubisque. Het kan letterlijk overal gebeuren.

Het is vooral uitkijken naar het tactisch plan van Jumbo-Visma. Met drie achtereenvolgende cols hebben ze een canvas waarop ze hun numerieke overwicht op veel verschillende manieren kunnen uitspelen.

Slotklim Tourmalet heeft een gelijkmatige aanloop, maar in de laatste kilometer schieten de percentages omhoog tot dertien procent. Juist timen wordt cruciaal.

Dit moet u nog weten

De tussensprint ligt in Pierrefiette-Nestalat, aan de voet van slotklim Tourmalet. Daar liggen nog 6, 4 en 2 bonificatieseconden. Aan de finish wachten er 10, 6 en 4 bonusseconden.

De Tourmalet wordt beklommen vanuit Luz Saint Saveur, aan de westelijke kant. Dat is anders dan de beklimming die dit jaar in de Tour zat. De laatste keer dat het peloton vanuit Luz Saint Saveur klom was in de Tour van 2019. Toen was Thibaut Pinot de beste.

In de Vuelta waren er tot dusver geen aankomsten ‘buiten categorie’. In het Spaans worden die aangeduid met ‘Esp’, een afkorting van Especial, het equivalent van ‘hors catégorie’. Vandaag zijn er meteen twee met de Aubisque en de Tourmalet.

Voor veel renners wordt het een strijd tegen de tijdslimiet in een korte etappe zonder vallei om achterstand goed te maken. De rit krijgt het label ‘zware bergetappe’ waardoor de ruimst mogelijke limiet geldt, maar wie sukkelt met gezondsheidsproblemen staat sowieso voor een zware dag.

