Dan toch geen China of Saudi-Arabië: WTA Finals vinden dit jaar plaats in Mexico

Het toernooi, waaraan de acht beste tennisspeelsters uit het enkelspel en de acht beste duo’s van het dubbelspel van het afgelopen jaar deelnemen, wordt gehouden van 29 oktober tot en met 5 november. Verschillende sterspeelsters, zoals de Poolse Iga Swiatek, uitten onlangs nog hun ongenoegen door de lange onduidelijkheid rond de speellocatie.

Na de editie van vorig jaar in Fort Worth in de Amerikaanse staat Texas had de WTA aanvankelijk aangekondigd dat het toernooi in 2023 terug in het Chinese Shenzhen georganiseerd zou worden, dat de rechten heeft tot 2028. Onlangs gingen er ook geruchten de ronde dat het toernooi in Saudi-Arabië zou plaatsvinden.