Edward Theuns en Milan Menten teleurgesteld na massasprint in Vuelta: “De finale was pure chaos”

Vijfde en tiende: Edward Theuns (Lidl-Trek) en Milan Menten (Lotto-Dstny) hadden allebei op meer gehoopt in de massasprint van de twaalfde etappe in de Vuelta. Theuns keek naar ploegmaat Jacopo Mosca, Menten had het over de “pure chaos” van de finale.

“Ik denk dat (ploegmaat, red) Mosca een klein foutje maakt”, zei Edward Theuns (Lidl-Trek) achteraf. “Hij kwam goed voor mij, we zaten naast Groves. Ik roep naar Jacopo (Mosca, red): pak het wiel van die van Bahrein, maar hij zet vol aan. Dan kost het mij superveel krachten om in de wind mijn positie te zoeken. Ik zat nog wel aan de binnenkant van de bocht, maar toen viel Groves zijn ketting eraf waardoor ik even verschoot. Maar ik had toch al te veel in de wind gereden om nog een goeie sprint te kunnen doen. Ik ben toch wel teleurgesteld, ik denk dat er meer had ingezeten als ik wat langer uit de wind had kunnen blijven. Dat is jammer, want na zoveel ereplaatsen wil je die overwinning, natuurlijk.”

“Dit was gewoon weer supergevaarlijk, pure chaos”, nam Milan Menten (Lotto - Dstny) geen blad voor de mond over de sprint. “Er zat helemaal geen lijn in de laatste kilometer, waardoor het de hele tijd vechten voor een positie was. Als ik er die van Wanty niet tussenlaat, had ik in het goede wiel gezeten, maar nu moest ik buitenom. Daardoor kwam ik vol in de wind te zetten en kon ik niet meer sprinten door de hele tijd te moeten vechten voor mijn positie. Crazy, eigenlijk. Dit was de makkelijkste rit die ik ooit gereden heb en dan krijg je de gekste finale. Ik zat de hele tijd perfect tot de laatste kilometer. Dat is spijtig.”