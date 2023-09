De elf van 200 miljoen: zoveel was de potentiële typeploeg van Anderlecht ooit waard

Op papier heeft Anderlecht een ploeg die moet kunnen meestrijden voor de titel. Meer zelfs: maak een optelling van de hoogste marktwaardes die alle spelers ooit bereikten – volgens het gezaghebbende Transfermarkt.be – en geen enkel type-elftal in de Jupiler Pro League is duurder dan het huidige paars-wit. Maak kennis met de ploeg van 200 miljoen.

Kasper Schmeichel (36 - 12 miljoen euro – Leicester City)

Schmeichel kende zijn grootste successen bij Leicester, waarmee hij in 2016 Engels kampioen werd. Zijn hoogtepunt qua marktwaarde bereikte hij tussen 2018 en 2020, niet toevallig de periode waarin hij ook tot Deens Voetballer van het Jaar werd gekozen.

Killian Sardella (21- 3 miljoen euro – Anderlecht)

De rechtsachter is de goedkoopste speler uit de typeploeg van Anderlecht. Sardella maakt dit seizoen een goeie indruk, maar zal wel nog boterhammen moeten eten wil hij de topmarktwaardes van enkele van zijn ploegmaats bereiken.

Zeno Debast (19 - 10 miljoen euro – Anderlecht)

Debast zit momenteel op zijn hoogste marktwaarde ooit. Daar heeft zijn status als Rode Duivel veel mee te maken.

Jan Vertonghen (36 - 32 miljoen euro – Tottenham)

Vertonghen bereikte zijn hoogste martkwaarde uiteraard in zijn periode bij Tottenham. Met de Spurs eindigde hij in 2017 en 2018 achtereenvolgens tweede en derde in de Premier League, waarna zijn martkwaarde culmineerde.

© Isosport

Ludwig Augustinsson (29 - 12 miljoen euro – Werder Bremen)

Augustinsson mag dan wel een minder bekende naam zijn, de Zweed was op de linksachter wel jarenlang een vaste waarde bij de nationale ploeg. Zijn hoogste martkwaarde bereikte hij in 2018, een jaar nadat hij na een topseizoen bij Kopenhagen een transfer naar Werder Bremen had versierd. In 2018 mocht hij ook met Zweden naar het WK.

Amadou Diawara (26 - 23 miljoen euro – AS Roma)

Bij Anderlecht mag Amadou Diawara dan nog geen onuitwisbare indruk hebben gemaakt, in het Italiaanse voetbal gold de Guineeër ooit wel als een toptalent. In 2020, na zijn transfer van Napoli naar Roma, bedroeg zijn martkwaarde liefst 23 miljoen euro.

Thomas Delaney (32 - 27 miljoen euro – Dortmund)

Bijna honderd wedstrijden gespeeld voor Borussia Dortmund: dan kan je wat. Zijn hoogste martkwaarde bereikte Delaney in 2018, het jaar waarin de Borussen hem voor liefst 20 miljoen euro wegplukten bij Werder Bremen.

© Isosport

Mats Rits (30 - 6 miljoen euro – Club Brugge)

Met voorsprong de meest besproken transfer van Anderlecht deze zomer, maar qua martkwaarde kan Mats Rits niet met zijn collega-middenvelders concurreren. Rits was op zijn duurst in 2022. In het kampioenenjaar van Club was hij toen goed voor negen goals en zeven assists.

Thorgan Hazard (30 - 45 miljoen euro - Borussia Mönchengladbach)

Met voorsprong de duurste speler in de kern van paars-wit. De martkwaarde van Hazard bereikte haar hoogtepunt in 2019. De Rode Duivel was dat seizoen goed voor dertien goals en twaalf asssists bij Borussia Mönchengladbach, waarna hij een transfer naar Dortmund versierde.

© BELGA

Alexis Flips (23 - 6 miljoen euro – Anderlecht)

De martkwaarde van Flips is momenteel op haar hoogst. Dat is geen toeval: de voormalige Franse jeugdinternational was vorig seizoen bij Stade Reims goed voor zes goals en evenveel assists. Niet slecht bij een middenmoter in de Ligue 1.

Kasper Dolberg (25 - 23 miljoen euro – Nice)

De speler voor wie Anderlecht deze zomer de hoogste transfersom betaalde – zo’n vijf miljoen euro. De marktwaarde van Dolberg was op haar hoogst in 2020, een jaar na zijn transfer van Ajax naar Nice. In zijn debuutseizoen in Frankrijk was hij goed voor twaalf goals.

Totale martkwaarde: 199 miljoen euro