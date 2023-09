Cel Vermiste Personen zoekt ook vandaag naar 19-jarige: “We gaan door zolang we kunnen”

In Leuven heeft de Cel Vermiste Personen donderdagochtend de zoektocht naar de 19-jarige vermiste jongeman opnieuw opgestart. Een sonarboot en duikers zijn het water op, en zoeken vandaag zowel in de Vaartkom als in de Vaart richting Wijgmaal. In de vooravond had de zoektocht nog niets opgeleverd. “We doen door tot de hele Vaartkom is uitgekamd.”

Het is intussen de derde dag dat de hulpdiensten zoeken naar de jongeman. De zoekactie startte dinsdag, uren nadat de jongeman voor het laatst gezien werd. Na een avondje feesten op de Leuvense Jaarmarkt was hij naar huis vertrokken. “Zijn vrienden hadden nog aangeboden om hem te vergezellen, maar hij gaf aan dat het wel zou lukken”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. De jongeman kwam echter nooit thuis.

De ouders sloegen alarm, waarna de hulpdiensten meteen een zoekactie startten en het pad dat de jongeman had afgelegd volgden. Dat leidde tot de Vaartkom. Op camerabeelden is te zien hoe de jongeman in het water viel. Daarna werd hij niet meer gezien. Meteen werden alle middelen ingeschakeld. Dinsdagavond voerden de duikers van de Leuvense brandweer een eerste zoekactie uit, zonder succes. Ze moesten de zoektocht om 1 uur ’s nachts staken, zonder succes. (lees verder onder de foto)

© hsb

Sinds woensdagochtend is het de cel Vermiste Personen die de zoektocht leidt. Ze kwamen ter plaatse met drie boten: een patrouilleboot, een boot met duiker en een boot met sonarinstallatie. Niet langer op zoek naar een persoon die gered moest worden, maar met het doel een lichaam te bergen. (lees verder onder de foto)

© hsb

Die zoektocht leverde voorlopig niets op. Donderdag zullen duikers de Vaartkom opnieuw uitkammen. “Het zijn heel slechte omstandigheden, want er is heel slechte zichtbaarheid en er liggen ook nog behoorlijk wat boten aangemeerd”, zegt commissaris Nicolas Del Piero van de Leuvense politie. “De sonarboot zal eerder de Vaart zelf richting Wijgmaal voor zijn rekening nemen.”

Ook de helikopter van de federale politie is donderdag ter plaatse geweest. “Die heeft infrarood, maar daar hebben we in deze situatie niets aan”, zegt Del Piero. “Hij wordt ingeschakeld om een beter overzicht te hebben op het wateroppervlak. Intussen is het mogelijk dat het lichaam boven komt drijven. De heli heeft een goed overzicht om dat snel te zien, en ziet ook of er langs de oevers in het riet iets ligt.”

De zoektocht met de helikopter is in de loop van de namiddag afgeblazen, omdat het geen resultaat opleverde. Met de sonarboot dacht men al twee keer iets te spotten, maar het bleek te gaan om een rugzak en een zak afval.

De duikers zijn momenteel aan het zoeken in de omgeving waar de jongeman in het water viel. “We zijn nu in de zone van de waarheid, hier is hij laatst gezien”, zegt Alain Remue. Hij gaat ervan uit dat het lichaam daar ook aangetroffen moet worden. “Er is hier echt geen stroming”, zegt hij. “De enige stroming hier kan komen van het openzetten van de sluis van de Dijle, om het waterpeil te regelen. Die heeft nog even open gestaan in de nacht dat het slachtoffer verdwenen is, maar daarna niet meer. We hebben ook gevraagd dat zolang de zoektocht loopt niet te doen. Hij moet echt hier te vinden zijn.” Op de plek waar de duikers momenteel bezig zijn is de Vaartkom 3 meter diep, en zien ze tot zo’n 40 centimeter voor zich.

(lees verder onder de foto)

Ook burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) kwam even ter plaatse. — © hsb

Ook de vrienden van de vermiste jongen komen regelmatig afgezakt naar de Vaartkom, om te kijken hoe de zoekactie verloopt. Om 18 uur waren de duikers nog steeds bezig. “We doen vandaag door zolang we kunnen, tot de hele Vaartkom is uitgekamd. De duikers zijn nog gemotiveerd om te blijven en alles te doorzoeken”, zegt Alain Remue. “De duikers zijn enorm grondig bezig. In de loop van de namiddag werd onder andere een oud vissershoedje boven gehaald. Ze komen ook verschillende fietsen en onderdelen van fietsen tegen.” Maar van de vermiste jongeman is er voorlopig nog geen spoor.

INTEGRAAL: Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen, geeft meer uitleg over zoekactie in Leuvense Vaartkom. — © ROBtv