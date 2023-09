In het voorjaar kreeg Liam samen met andere patiëntjes een luchtdoop aangeboden in Brustem. — © RR

Sint-Truiden

Eindelijk zou Liam Pluymers (13) uit Sint-Truiden als een ‘gewone’ leerling naar het middelbaar kunnen gaan. Ruim twee jaar al vocht hij een dappere strijd tegen kanker. Net voor de zomer was hij genezen verklaard. Er was een groot feest gehouden. Het was een prachtige zomer geweest. Totaal onverwacht blijft die ene stoel in zijn klas nu toch nog leeg.