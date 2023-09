Van Quickenborne excuseert zich tijdens Kamercommissie: “Ik kon door de grond zakken van schaamte”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open vld) excuseert zich in de Kamer voor het gedrag van de gasten op het feest voor zijn vijftigste verjaardag. Dat hij zelf weet had van het befaamde plasincident, blijft hij ontkennen.

“Surreëel”, “gênant”, ”voyeurisme”. De leden van de commissie Justitie in de Kamer voelden zich niet allemaal op hun gemak toen ze deze namiddag de presentatie van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) te zien kregen over het zogenaamde plasincident van enkele weken geleden.

In plaats van te discussiëren over de gerechtelijke achterstand of de strijd tegen georganiseerde criminaliteit, was de commissie bijeengeroepen voor een hoognodige discussie over de ‘plasmimiek’ van de minister van Justitie. Dat gebeurde op vraag van N-VA, Vlaams Belang en Défi.

LEES OOK. Hoe Van Quickenborne al twintig jaar zijn vel weet te redden in de Wetstraat

Van Quickenborne vond dat het nodig was om zich te verdedigen. ”Ik laat mij niet aan de publieke schandpaal nagelen.” Hij presenteerde daarom opnieuw zijn camerabeelden van de feiten op de betrokken avond en zijn rol daarin.

Hij voelde zich daartoe verplicht, om zich te verdedigen tegen de aantijgingen dat hij zelf een rol speelde in het plasincident. ”Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn in het land die graag beelden delen van het einde van hun verjaardagsfeest. Ik drink ook al eens graag een pint. Ik ben ook maar een mens.”

(Lees verder onder de foto)

Niet op de hoogte

Van Quickenborne bleef erbij dat hij niet er niet van op de hoogte was dat zijn gasten tegen een politiecombi gingen plassen. Hij zei dat hij geen beelden toonde van de plassende gasten maar wel een selfie nam. Hij liet zien dat hij de combi in ongeveer 4 seconden opende en weer sloot. Hij excuseerde zich ook uitgebreid tegenover de politiediensten voor het gedrag van zijn gasten. ”Ik kon door de grond zakken van schaamte. Dit is degoutant, zeker als je weet waarom die combi daar staat.”

Van Quickenborne had zelfs een uitleg over de kleding van zijn gasten. ”Het zijn allemaal metalfans, net als ik, die in het zwart gekleed naar festivals gaan. Tegendraads als ik ben, had ik ze daarom gevraagd om in het wit te komen. Als die foto’s in de krant komen, is dat wel wat onnozel.”

De minister sluit niet uit dat hij toch een plasbeweging zou hebben gemaakt. Hij weet het gewoon niet meer. “Het kan zijn dat het een plasbeweging is die ik maak op die beelden. Zelfs als dat het geval is, kan daaruit dan worden afgeleid dat ik op de hoogte was en dus heb gelogen? Ik denk het niet. Je liegt niet als politicus, dat weet ik goed genoeg. Als ik dit allemaal geweten zou hebben, zou ik dat zo fors hebben ontkend als het allemaal op beeld staat? De vraag stellen is ze beantwoorden.”

Gebrek aan respect

Voor de oppositie is de waardigheid en het functioneren van de minister geschaad als hij mensen met een duidelijk gebrek aan respect voor de politie op zijn feest uitnodigt. ”U hebt ook een voorbeeldfunctie”, zei N-VA-Kamerlid Yngvild Ingels. ‘Voelt u dat u nog voldoende gezag heeft als minister van Justitie? Ingels suggereerde om screenshots van de politiebeelden over de feiten op te vragen.

N-VA-Kamerlid Christophe D’Haese sprak van een ”flagrant gebrek aan respect voor burgers en politiediensten”. Vlaams Belang-Kamerlid Marijke Dillen vond zelfs dat de politie onmiddellijk had moeten ingrijpen na het eerste van drie plasincidenten.

Van Quickenborne vraagt om hem af te rekenen op zijn realisaties. ”Ik ben niet heiliger dan de paus, men hoeft me niet tof te vinden”, zei hij. ”Maar ik merk een gretigheid om mensen op basis van insinuaties verdacht te maken.”

Maar de Kamerleden wezen ook op de internationale schade, nu het verhaal in buitenlandse media wordt opgevoerd als het summum van een Belgenmop. En vooral wezen ze op de slechte relatie van de minister met de politievakbonden.

De relatie van Van Quickenborne met de vakbonden is al langer vertroebeld. ”Er moet werk van gemaakt worden om het vertrouwen te herstellen. Ik vraag u de nodige initiatieven te nemen”, zei Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. Volgens PS-fractieleider Ahmed Laaouej zullen excuses niet volstaan. ”U zult meer inspanningen moeten doen om aan te tonen dat u het volste respect hebt voor de politie.”

Van Quickenborne blijft erbij dat het nodig was om het voordelige pensioensysteem voor de politie af te bouwen. ”De regering vindt dat agenten op hun 58ste niet afgeschreven mogen worden, zeker nu er krapte is op de arbeidsmarkt. Dat was ook de houding van de voltallige regeringstop.”

Hij wil nu werken aan het herstel van het vertrouwen. ”Ik zal dat doen via beleidsdaden: de strijd tegen straffeloosheid, het werken aan het probleem van de overbevolkte gevangenissen, en een nieuw Strafwetboek.”