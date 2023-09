Femke Bol beschouwt Memorial Van Damme als thuiswedstrijd: “Ik zat de voorbije jaren al in de tribune om voor mijn Belgisch vriendje te supporteren”

Vallen, opstaan en weer doorgaan. Femke Bol (23) heeft op het WK atletiek geïnspireerd en geëmotioneerd door eerst hard op haar gezicht te gaan en later in het toernooi nog twee keer goud te winnen. Vrijdag werkt het Nederlandse loopwonder haar eerste Memorial Van Damme af, een halve thuiswedstrijd, ook al omdat ze een Belgisch lief heeft. De sterrenstatus van Bol is zodanig gegroeid dat ze nu dé vedette van de meeting is. “Of ik dat al besef? Een beetje, denk ik.”