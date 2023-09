Colombiaan Juan Sebastián Molano wint massasprint in Vuelta, Primoz Roglic kaapt vier bonusseconden weg

De Colombiaan Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) heeft de twaalfde etappe van de Vuelta gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) en Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe). Edward Theuns was op de vijfde plek de eerste Belg. De Amerikaan Sepp Kuss (Jumbo-Visma) blijft leider, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) peddelde mee in het peloton en blijft derde in het algemene klassement.

Rood: Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

Groen: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Bollen: Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny)

Wit: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Hoe kwam de zege tot stand?

Van bij de start reden twee renners weg. Dat waren Jetse Bol (33, Burgos BH) en Abel Balderstone (23, Caja Rural – Seguros RGA). Ze zouden een maximale voorsprong van twee minuten en negenentwintig seconden bij elkaar fietsen. In het peloton nam Alpecin-Deceuninck in functie van sprinter Kaden Groves meteen de controle.

Opschudding na veertig kilometer koers wanneer zich in de staart van het peloton een valpartij voordeed. Slachtoffers waren Louis Vervaeke (29, Soudal Quick-Step), Samuele Battistella (24, Astana Qazaqstan), Omar Fraile (33, Ineos Grenardiers), Rudy Molard (33, Groupama-FDJ), Dani Navarro (40, Burgos-BH) en Alan Jousseaume (25, TotalEnergies). Alle renners konden hun weg vervolgen.

Op iets minder dan veertig kilometer van de meet werd Jetse Bol als laatste van de twee vluchters gegrepen door het peloton. De Nederlander zou uiteraard ook de prijs van de strijdlust krijgen. Burgos-BH won die al vijf keer in deze Vuelta.

De aangekondigde waaiers waren er op geen enkel moment. In een etappe die grotendeels in dalende lijn ging, lag de gemiddelde snelheid wel heel hoog: vierenveertig kilometer per uur gemiddeld.

In de laatste kilometer leek Alpecin-Deceuninck op weg naar een perfecte lead out voor Groves, tot Rui Oliveira (27, UAE Team Emirates) van achteruit zijn sprinter Juan Molano (28, UAE Team Emirates) naar voor bracht. Molano maakte het makkelijk af.

Wat deden de Belgen?

Meest opvallende Belg was onderweg Jimmy Janssens (34) die voor Alpecin-Deceuninck de kopgroep mee controleerde.

Robbe Ghys baalde in zijn rol als laatste man voor Kaden Groves. Op het moment dat hij wilde aanzetten, liepen de benen vol. Hij raakte zo ingesloten door Rui Oliveira die op het juiste moment naar voor kwam.

Edward Theuns (32, Lidl-Trek) sprintte naar een vijfde plaats, zijn derde top vijf in deze Vuelta. Milan Menten (26, Lotto-Dstny) finishte op plaats tien. Dries Van Gestel (29, TotalEnergies) mocht ondanks de eerdere ritzege van ploegmaat Geoffrey Soupe opnieuw voor zichzelf sprinten, maar eindigde net buiten de top tien op plaats elf.

Evenepoel reageert na de rit.

Wat deden de favorieten?

In de tussensprint snelde Primoz Roglic naar de tweede plaats, achter Kaden Groves. Zo pakte hij vier bonusseconden. Voor Soudal Quick-Step probeerde Casper Pedersen de punten nog weg te graaien in dienst van Remco Evenepoel, maar hij kwam te laat.

Evenepoel zat in voorbereiding op de sprint voortdurend in de voorste gelederen van het peloton en haalde zo veilig de laatste drie kilometer.

Uitslag:

1. Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

2. Kaden Groves (Alpecin - Deceuninck)

3. Boy van Poppel (Intermarché - Circus - Wanty)

4. Nélson Oliveira (Movistar Team)

5. Edward Theuns (Lidl - Trek)

6. Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost)

7. Alberto Dainese (Team dsm-firmenich)

8. Orluis Aular (Caja Rural - Seguros RGA)

9. Hugo Page (Intermarché - Circus - Wanty)

10. Milan Menten (Lotto - Dstny)

Stand:

1. Sepp Kuss (VSt/Jumbo - Visma) 42u51:20

2. Marc Soler (Spa) 0:26;

3. Remco Evenepoel (Bel) 1:09;

4. Primoz Roglic (Slo) 1:32;

5. Lenny Martinez (Fra) 2:02;

6. Joao Almeida (Por) 2:16;

7. Jonas Vingegaard (Den) 2:22;

8. Juan Ayuso (Spa) 2:25;

9. Enric Mas Nicolau (Spa) 2:50;

10. Aleksandr Vlasov (Rus) 3:14;

11. Mikel Landa (Spa) 3:21;

12. David De La Cruz (Spa) 4:20;

13. Hugh Carthy (GBr) 4:56;

14. Cian Uijtdebroeks (Bel) 5:16;

15. Steff Cras (Bel) 6:31

Verder nog iets dat u moet weten?

Een opmerkelijk beeld in het begin van de etappe: Jonas Vingegaard keerde met een trui vol bidons terug naar het peloton. Speculatie over een rol als waterdrager was voorbarig: de Deense Tourwinnaar keerde terug van een plaspauze en maakte daar gebruik van om zijn ploegmaats te bevoorraden.

Kaden Groves (24, Alpecin-Deceuninck) haalde opnieuw de tussensprint binnen, maar moest het aan de meet met plaats twee stellen. Hij reed wellicht de beste sprint, maar schoot net op het moment dat hij wilde aanzetten uit zijn klikpedaal. Hij kon opnieuw inklikken, maar kwam net tekort.