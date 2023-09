Zo’n 250.000 kwetsbare Limburgers krijgen de kans om in de loop van oktober bij hun huisarts of erkende apotheek een herfstprik tegen het coronavirus te halen. — © AFP

Hasselt

Zo’n 250.000 kwetsbare Limburgers krijgen de kans om in de loop van oktober bij hun huisarts of erkende apotheek een herfstprik tegen het coronavirus te halen. “Ook wie niet tot de risicogroep behoort kan in oktober of later nog een afspraak maken voor een herfstvaccinatie”, klinkt het bij de Limburgse eerstelijnszones.