Antonio Nusa praat voor het eerst over geweigerd bod van 30 miljoen van Chelsea: “Club Brugge en ik zaten op dezelfde lijn”

Club Brugge-aanvaller Antonio Nusa (18) heeft op zijn allereerste trainingskamp met de Noorse nationale ploeg voor het eerst gesproken over het monsterbod van Chelsea waar zowel hij als blauw-zwart vorige week niet op ingingen. “Ik wil goed nagedacht hebben over mijn volgende stap”, zei hij in een gesprek met het Noorse TV 2.

Flashback naar volgende week, als Chelsea op Deadline Day van de internationale transfermarkt ineens met dertig miljoen euro aanklopt bij Club Brugge. Een monsterbedrag naar Belgische normen - enkel Charles De Ketelaere werd voor meer centen verkocht. Maar Club Brugge stuurde Chelsea wandelen. En daar was Nusa het helemaal mee eens, bevestigt hij nu ook on the record.

“We moesten eens praten toen dat bod kwam, maar we zaten op dezelfde lijn”, klinkt het bij TV 2. “Ik wist wat ik moest doen. Ik wil de juiste keuzes maken en dit ging allemaal heel snel. Nu zit ik een situatie waarin ik kan zeggen dat ik goed nagedacht wil hebben over mijn volgende stap. Het is zeer veel geld, maar ik probeer er niet al te veel over na te denken. Ik denk niet dat dat goed is voor mij.”

Debuut tegen Jordanië of Georgië?

Nusa beklemtoonde daarna nog eens het belang van een juiste carrièreplanning toen hij het over zijn vijf jaar oudere landgenoot Erling Haaland had. “Hij is een voorbeeld van hoe het kan gaan als de juiste clubs kiest.”

Nusa neemt het met de Noorse selectie - die volgens het gespecialiseerde Transfermarkt.com bijna evenveel waard is als de Belgische - donderdagavond op tegen Jordanië in een vriendenmatch. Dinsdag volgt een EK-kwalificatiematch tegen Georgië. Naast Haaland en Arsenal-kapitein Martin Odegaard zitten Club Brugge-ploegmaat Hugo Vetlesen en Cercle Brugge-speler Jesper Daland ook in de selectie.