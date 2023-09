Het nieuwe hoofdkantoor van de groep Essec aan de Hyundailaan in Tessenderlo. — © Karel Hemerijckx

Tessenderlo

De telecomgroep Essec heeft donderdagavond officieel het nieuwe hoofdkantoor in Tessenderlo in gebruik genomen. Samen met het nieuwe kantoor voor de zeven telecomshops in Beringen, betekent dat een investering van 8 miljoen euro.