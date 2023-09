Krijgt de Memorial Van Damme een (legendarisch) wereldrecord op de 200 meter? Shericka Jackson gaat ervoor

Op het voorbije WK in Boedapest snelde Jackson in 21.41 naar de wereldtitel. Ze bleef zo slechts zeven honderdsten van een seconde boven het wereldrecord van Florence Griffith Joyner uit 1988. Is er op de nieuwe, snelle piste in het Koning Boudewijnstadion nog een scherpere chrono mogelijk?

“Ik voel me goed”, reageerde Jackson. “Na de meeting in Zürich (op 31 augustus, nvdr.) had ik enkele dagen vrij. Ik ben er klaar voor. In Boedapest was ik dicht bij het wereldrecord. We kloppen op de deur. Nog dit jaar ga ik ervoor, hopelijk lukt het morgen. Zo niet, dan probeer ik het nog eens in Eugene (16-17 september). Ik ben zeker nog in vorm. Morgen wil ik gewoon alles samenbrengen, mijn geest en lichaam. Dan is alles mogelijk. En meestal is het wat kouder hier, maar nu hebben we Jamaicaans weer. Dat is fantastisch voor mij”, lachte Jackson, die het meetingrecord (21.64) heeft opgezocht. Dat staat sinds 1991 op naam van Merlene Ottey.