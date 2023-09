“Halve pil erin om half 1 en bijpakken om half 6”: Nederlands festival onder vuur voor “ludiek bedoelde” drugspromotie

‘Smeerboel’, een populair festival in de Nederlandse stad Utrecht, krijgt heel wat kritiek te verwerken wegens een opmerkelijke reclamecampagne die drugs “promoot”. De campagne was duidelijk ludiek bedoeld, maar verslavingsdeskundigen kunnen daar niet echt mee lachen.

Op Instagram postte het festival een fictieve timetable voor de festivalgangers. Daarin stonden onder meer de activiteiten “halve pil erin” om half 1 en “bijpakken” om half 6. Duidelijke verwijzingen naar het nemen van XTC. Volgens de organisatie gaat het om een grap en willen ze met deze “dikke knipoog” het taboe rond drugs proberen te doorbreken. “We weten dat het gebeurt en vinden het belangrijk om erover te praten. Soms doen we dat serieus, soms met een knipoog”, reageerde het festival zelf.

Hoewel de organisatie benadrukt dat er op de festivalsite een nultolerantiebeleid zal gehanteerd worden, zijn deskundigen toch niet te spreken over deze manier van communicatie. “Dit soort grapjes en berichten zorgen ervoor dat drugs genormaliseerd wordt en mensen sneller geneigd zijn om drugs te gebruiken”, zegt preventiewerker Daniëlle Ketelaars aan de krant AD. “Als veel bezoekers hierom kunnen lachen, zullen mensen sneller denken dat xtc er nu eenmaal bij hoort. Drugsgebruik wordt min of meer indirect goedgekeurd, terwijl we weten dat een groot deel van de jongvolwassenen nooit harddrugs gebruikt. Dit soort beelden dragen dus niet bij aan de preventie van drugs.”

Ook de Nederlandse politiek heeft zich al gemoeid met de zaak. “Berichten zoals deze versterken het idee dat drugsgebruik normaal is, terwijl de overgrote meerderheid in Nederland niet gebruikt. Dat houden we graag zo”, liet staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen optekenen. Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, gaat nog een stapje verder in een interview met WNL. Volgens hem is de campagne zelfs illegaal: “Het is verboden om drugs te promoten. Dat is in Nederland helder en dat willen wij ook niet veranderen, dus deze campagne is gewoon de wet overtreden.”

Smeerboel heeft de post ondertussen offline gehaald. Het festival vindt zaterdag plaats.