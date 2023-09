Danny (66) liet zich in de luren leggen door een gewiekste verkoper en betaalt nu 20 procent meer voor energie dan voorheen.

Ninove

Energie is duur, dat geldt ook voor Danny Van Droogenbroeck (66). Toen de man in juni een telefoontje kreeg van Octa+ met de belofte dat hij bij die maatschappij minder zou betalen dan bij zijn toenmalige leverancier, ging de man nietsvermoedend in op het voorstel. “Te mooi om waar te zijn”, zo beseft Danny nu. "Ik betaal intussen 20 procent meer.”