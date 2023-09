Amateur-fotograaf brengt tankbeurt in de lucht van nieuwe F35 in beeld

Onze F16’s zullen vervangen worden door de nieuwe F35-straaljagers. Sanicole krijgt hiervan de primeur. Vanop de begane grond kon Tony Sempels een tankbeurt vastleggen van deze training en de ‘koppeling’ fotograferen vanop een terras in Heusden-Zolder. Het grote vliegtuig is een voor militaire doeleinden omgebouwde Airbus, die tegelijk troepen transporteert en ook vliegtuigen in de lucht bevoorraadt met brandstof.