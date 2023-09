Uitgever van Kerk&Leven wil 21 mensen ontslaan

De Antwerpse uitgever maakte de intentie tot collectief ontslag bekend aan haar personeelsafgevaardigden. Het bedrijf zegt te kampen met een “aanhoudende en sterke daling” van het aantal abonnementen op Kerk&Leven, het voormalige parochieblad.

Concreet telt het weekblad in 2023 nog 118.000 abonnees, tegen 178.000 in 2019. In 2002 waren dat er nog meer dan een half miljoen. Hoofdredacteur Koen Vlaeminck wijst naar de “wijzigende maatschappelijke context”.

Het is de intentie van de uitgeverij Halewijn om de activiteiten van de zetterij en het commerciële drukwerk stop te zetten en de redactie en printroom af te slanken. “Indien de intentie tot collectief ontslag wordt bevestigd, kan dit een mogelijke impact hebben op 21 werknemers”, aldus uitgeverij Halewijn.

Voor de lezers van het katholieke weekblad, dat onder meer parochienieuws brengt, verandert er niks, benadrukt Vlaeminck. Kerk&Leven blijft een van de meest gelezen bladen in Vlaanderen, klinkt het. “We waren ooit de grootste, maar we blijven groot”, aldus de hoofdredacteur.

Halewijn is vooral bekend als uitgever van Kerk&Leven en de website Kerknet.be, maar heeft ook drukkerijactiviteiten en is uitgever van religieuze boeken.